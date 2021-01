Phan Thiết: Khởi tố nguyên giám đốc, bắt giam nguyên phó giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

Sáng nay 7.1, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hải (nguyên giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết, được tại ngoại); bắt giam bị can Nguyễn Hữu Hoành (nguyên phó giám đốc).