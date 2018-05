Phản ứng cưỡng chế thu hồi đất, nữ sinh 13 tuổi bị còng tay

tin liên quan Còng tay chủ trường mầm non, tiểu học trước mặt học sinh

Ngày 10.5, một lãnh đạo Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận lực lượng công an trong lúc tham gia cùng đoàn cưỡng chế thu hồi đất tại P.Phước Nguyên đã còng tay một bé gái 13 tuổi, học sinh lớp 7. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã còng tay cha và anh trai của bé gái này.

Theo cơ quan công an, khoảng 8 giờ ngày 9.5, Công an TP.Bà Rịa triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cưỡng chế theo kế hoạch tại nhà ông Nguyễn Văn Đằng (60 tuổi, ngụ P.Phước Nguyên).

Tại đây, phát hiện nhà ông Đằng có chuẩn bị xăng, bình gas, dao, rựa... cố thủ trong nhà nên Công an TP.Bà Rịa đã đề xuất Ban giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cử thêm 20 cảnh sát cơ động đến hiện trường để bảo vệ an toàn cho đoàn cưỡng chế.

Khi Chủ tịch P.Phước Nguyên đang đọc quyết định cưỡng chế thu hồi đất thì gia đình ông Đằng gồm 4 người đã dùng gạch, đá ném vào lực lượng làm nhiệm vụ, trong đó có cháu N.Đ.Q.H (13 tuổi, học sinh lớp 7, con ruột ông Đằng). Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế, còng tay 3 cha con ông Đằng đưa về trụ sở Công an P.Phước Nguyên làm việc.

Còn vợ ông Đằng là bà L. chạy vào trong nhà, khóa trái cửa, sử dụng một can xăng cố thủ chống đối. Đến 12 giờ cùng ngày, nhận thấy việc bà L. dùng xăng cố thủ trong nhà sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bà nên đoàn cưỡng chế quyết định tạm hoãn việc cưỡng chế.

“Lúc vụ việc hỗn loạn và nguy hiểm nên công an đã còng tay những người chống đối, trong đó có bé H. Tuy nhiên, khi đưa về đến trụ sở, lực lượng công an đã mở còng tay, giải thích cho cháu H. hiểu dùng đá, gạch ném vào lực lượng là sai và cho gia đình đưa về nhà”, vị lãnh đạo Công an TP.Bà Rịa nói.

Trong khi đó, ông Đằng cho biết sau khi lực lượng chức năng đọc xong quyết định cưỡng chế thì công an đã khống chế, còng tay ông cùng hai con. Lúc đó, cháu H. và anh trai mình đang dùng điện thoại quay hình lực lượng cưỡng chế.