Phanh gấp, 2 cuộn thép 40 tấn lăn vỡ cabin xe đầu kéo

Thông tin từ đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vụ việc xảy ra vào 16 giờ 45 ngày 14.6, trên đường Nguyễn Văn Linh (hướng Hà Nội - Hải Phòng, đoạn gầm cầu Niệm).

Theo đó, xe đầu kéo do anh Nguyễn Văn Tô (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) điều khiển kéo theo rơ moóc chở 2 cuộn thép nặng 40 tấn đang di chuyển, bất ngờ phải phanh gấp, khiến 2 cuộn thép chở trên xe bị đứt dây chằng lăn về phía đầu xe, đè vỡ cabin và bình dầu. May mắn anh Nguyễn Văn Tô không bị thương.



Đáng chú ý, khi 2 cuộn thép trên lăn về phía cabin, may mắn có xe đầu kéo do anh Phạm Quang Khải (33 tuổi, ngụ xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) lưu thông bên cạnh, nên đã ngăn 2 cuộn thép không lăn ra xa gây nguy hiểm cho người đi đường.

Video ghi lại vụ việc - Otofun Hải Phòng

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 1, một cuộn thép kể trên nặng 20 tấn và xe chở vẫn đúng tải. Tuy nhiên, do lái xe chèn chân và buộc dây không chắc chắn, nên xảy ra sự cố trên. Vụ tai nạn cũng khiến một lượng lớn dầu tràn ra đường, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, lực lượng CSGT phải đổ cát để khắc phục. Vụ việc được camera hành trình của một xe lưu thông phía sau ghi lại. Nhiều người khi xem video này trên mạng xã hội đã cho rằng tài xế xe chở 2 cuộn thép đã quá chủ quan, gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đang thụ lý điều tra vụ việc.