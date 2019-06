Đang chờ tòa án xét xử, 'nữ quái' tiếp tục trộm cắp tài sản

Ngày 15.6, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, xử lý băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.HCM.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ 4 nghi phạm từ Kon Tum đến TP.Huế thuê nhà nghỉ tạm trú để đi trộm cáp viễn thông.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an Tây Ninh phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ 4 nghi can đang mua bán khoảng 5 kg ma túy tại tỉnh Tây Ninh