Nữ quái U70 xứ Thanh cầm đầu đường dây trộm chó

Ngày 11.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa tạm giữ hình sự 5 nghi phạm để điều tra về các hành vi tiêu thụ chó và trộm chó.

Các nghi phạm bị bắt và tạm giữ hình sự, gồm: Trịnh Thị Tình (69 tuổi, ngụ tại thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân); Đỗ Ngọc Dương (25 tuổi, ngụ tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân); Nguyễn Văn Giáp (25 tuổi); Nguyễn Tất Khoa (23 tuổi) và Nguyễn Văn Tiến (31 tuổi, cùng ngụ ngụ tại xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân).

Theo Công an huyện Thọ Xuân, thời gian gần đây, tình trạng mất trộm chó diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn huyện này và các huyện lân cận, gây bức xúc cho người dân. Tiến hành điều tra, công an phát hiện đường dây trộm chó do Trịnh Thị Tình cầm đầu nên lập chuyên án đấu tranh.