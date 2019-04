Thanh Hoá phá sới bạc quy mô lớn, bắt giữ 18 đối tượng

Ngày 28.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 18 người để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Sới bạc có quy mô lớn và tổ chức chuyên nghiệp vừa bị triệt xóa tại địa bàn xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 24.4, lực lượng công an đã ập vào nhà riêng của ông Nguyễn Tuấn Anh (51 tuổi, tại thôn 5, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) để triệt phá sới bạc trên. Khi vào trong, lực lượng công an bắt quả tang 18 người đang tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tại chỗ, công an thu giữ 116,8 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa, 4 quân bài, cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa, sới bạc do Nguyễn Tuấn Anh đứng ra tổ chức tại nhà riêng của mình. Mỗi con bạc đến chơi, Tuấn Anh thu 300.000 đồng/người/lần. Xới bạc được tổ chức bằng hình thức xóc đĩa, do Lê Văn Tùng (29 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc) cầm cái.

Để canh chừng lực lượng chức năng và kiểm soát người đến chơi , Nguyễn Tuấn Anh đã thuê Đỗ Đức Hùng (35 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Thành) làm người canh gác, mở cửa ra vào cho các con bạc; thuê Phạm Văn Minh (24 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) làm người phục vụ chè nước cho các con bạc

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Đức Hùng, Phạm Văn Minh, Lê Văn Tùng và 14 người khác để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đanh bạc.