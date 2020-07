Truy nã toàn quốc ‘hot girl’ đâm trọng thương bạn cùng phòng trọ

Tối 29.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã bị can đối với Huỳnh Thị Lan Anh (23 tuổi, quê tại xã Vĩnh Thanh Trung, H.Châu Phú, An Giang) về tội cố ý gây thương tích