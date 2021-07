Phạt BV Hạnh Phúc An Giang 50 triệu đồng vì đăng tin tiêm vắcxin Covid-19 dịch vụ

Sáng 17.7, Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) An Giang cho biết cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (gọi tắt là Bệnh viện Hạnh Phúc) có địa chỉ số 234, Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên) số tiền 50 triệu đồng do đưa tin và cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về việc tiêm ngừa vắc xin ngừa Covid-19 AstraZeneca dịch vụ giá 1,5 triệu đồng/mũi.

Vắc xin AstraZeneca được Bệnh viện Hạnh Phúc (TP.Long Xuyên, An Giang) đăng tải tiêm dịch vụ với giá 1,5 triệu đồng/mũi

Theo Sở TT-TT An Giang, sau khi các cơ quan báo chí có phản ảnh việc Bệnh viện Hạnh Phúc đăng thông báo tiêm vắc xin Covid-19 dịch vụ giá 1,5 triệu đồng/mũi, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp các sở, ngành tỉnh An Giang kiểm tra, xác minh.