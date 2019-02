Phát hiện 2 tài xế xe container dương tính với chất ma túy

Sáng 14.2, Đội CSGT, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an P.Phú Hữu (thuộc Công an Q.9) phối hợp với trạm y tế P.Phú Hữu, Đội CSGT Cát Lái (Phòng PC08 - Công an TP.HCM), Bộ đội biên phòng TP.HCM tổ chức chốt chặn trên đường Nguyễn Thị Tư (P.Phú Hữu) để kiểm tra tài xế container ra vào cảng quốc tế SP - ITC và Tân Cảng Phú Hữu.

Ảnh: Công Nguyên Tất cả tài xế container ra vào hai cảng được kiểm tra ma túy

Tại đây, tất cả các xe container ra vào hai cảng trên đều được CSGT yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra. Sau khi kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc lưu thông, tài xế được đưa đến bàn y tế để làm thủ tục xét nghiệm . Tài xế được giám sát đi vào nhà vệ sinh để lấy mẫu nước tiểu và đem đến bàn y tế để kiểm tra nhanh.

Tài xế nào không dương tính với chất ma túy được trả lại giấy tờ và tiếp tục lưu thông. Tài xế nào dương tính với chất ma túy được lập hồ hơ và bàn giao cho Công an P.Phú Hữu tiếp tục điều tra làm rõ.

Ảnh: Công Nguyên Kết quả tài xế container dương tính với chất ma túy

Qua kiểm tra trong sáng 14.2, tổ công tác đã kiểm tra tổng số 47 tài xế container và phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy, 1 trường hợp dương tính với thuốc tây và 2 trường hợp không giấy phép lái xe

Tài xế Nguyễn Tấn Hoàng (29 tuổi, quê Quảng Nam) và Đinh Văn Tiệp (38 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) dương tính với ma túy được lập hồ sơ bàn giao Công an P.Phú Hữu tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, Công an Q.9 phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra 55 tài xế container ra vào cảng Long Bình (P.Long Bình, Q.9) và không phát hiện trường hợp nào sử dụng ma túy.