Phát hiện 3 tài xế container sử dụng ma túy tại cảng Phú Hữu

Sáng 30.10, Đội CSGT (Công an Q.9) phối hợp Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an P.Phú Hữu (Q.9) và Trạm y tế P.Phú Hữu tổ chức chốt chặn tại cụm cảng Phú Hữu (P.Phú Hữu) kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với tất cả tài xế container ra vào khu vực này. Đoàn liên ngành đã dừng kiểm tra 50 lái xe container, phát hiện 3 tài xế dương tính với chất ma túy nên lập hồ sơ bàn giao cho công an P.Phú Hữu tiếp tục điều tra, xử lý.