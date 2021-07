Phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM

Ngày 6.7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an H.Nhà Bè phát hiện 4 người Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào TP.HCM.

Theo cơ quan chức năng, tối ngày 5.7, Phòng quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an H.Nhà Bè ập vào kiểm tra hành chính tại một số căn hộ tại một căn hộ ở xã Phước Kiển.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 4 người Trung Quốc gồm: Chan Jian Zi (28 tuổi); Su Shui Bao (34 tuổi); Chen Shen Hi (27 tuổi) và Wang Jian Nan (30 tuổi) đều không có giấy tờ tùy thân và nhập cảnh trái phép.

Tại Cơ quan công an, các nghi phạm khai, do tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc diễn biến phức tạp nên mất việc làm. Vì vậy các nghi phạm rủ nhau thông qua đường dây môi giới, nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở các tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó di chuyển vào TP.HCM tìm kiếm việc làm. Ngay sau đó, lực lượng công an đã lập hồ sơ, thực hiện các biện pháp khử khuẩn căn hộ trong chung cư và đưa các nghi phạm này vào khu cách ly tập trung theo quy định.