Phát hiện chất gây nghiện mới nguy hiểm trong đường dây ma túy bị triệt phá

Ngày 26.5, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Ban giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng cho tập thể và các cá nhân của Công an TP.Huế vì đã có thành tích xuất sắc phá thành công chuyên án ma túy 420B, thu giữ số lượng lớn chất ma túy, trong đó có việc phát hiện chất nghi ma túy mới xuất hiện tại địa bàn Huế