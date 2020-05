Công an vào cuộc vụ thi thể 'bỏ trong cốp ô tô chở về gia đình'

Nhận tin báo người nhà tử vong do tai nạn lao động

Người thân bàng hoàng, đau xót khi thấy thi thể anh Dũng nằm trong cốp xe Ảnh do người nhà nạn nhân cung cấp

Theo thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, khoảng 19 giờ 20 ngày 24.5, Công an P.Thủy Xuân, TP.Huế nhận được tin báo của gia đình anh Hoàng Trọng Dũng (40 tuổi, trú tại số 3 đường Đoàn Nhữ Hài, P.Thủy Xuân, TP.Huế) về việc có một nhóm người của một đơn vị xây dựng ở Đà Nẵng đưa anh Dũng về nhà trong tình trạng thi thể được bỏ trong cốp ô tô 4 chỗ, khiến người nhà rất bức xúc.

Nhận được tin báo, Công an P.Thủy Xuân đã có mặt tại gia đình để xác minh vụ việc. Sau đó, Công an P.Thủy Xuân báo cáo với Công an TP.Huế và Công an TP.Huế đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn đến nắm thống tin ban đầu, bảo vệ hiện trường đồng thời điện báo cho Công an TP.Đà Nẵng, nơi nạn nhân bị tai nạn tử vong, để phối hợp điều tra theo thẩm quyền.

Ngay trong đêm 24.5, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cùng đại diện Viện KSND và các lực lượng chức năng cũng đã ra nhà nạn nhân khám nghiệm tử thi , lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ. Trước đó, chiều 24.5, gia đình anh Dũng nhận được tin báo anh bị tai nạn lao động, rơi từ tầng cao của một công trường xây dựng ở Đà Nẵng và tử vong nên thi thể đang được đưa về gia đình. Bỏ thi thể vào cốp ô tô chở về gia đình?

Ông Hoàng Trọng Trí (anh trai của anh Dũng), cho biết, khoảng 18 giờ 30 ngày 24.5, gia đình bàng hoàng khi nhìn thấy ô tô BS 43A - 500.92 đến nhà và thi thể anh Dũng được bỏ trên 2 tấm sắt, nằm trong cốp ô tô. Trên xe này có một số người cùng công trường xây dựng và đơn vị thi công đi theo.

Ô tô đã đưa anh Dũng về nhà bằng cách để anh nằm trong cốp xe Ảnh do người nhà cung cấp

Quá bức xúc và đau xót nên gia đình đã báo Công an P.Thủy Xuân.

Cũng theo ông Hoàng Trọng Trí, anh Dũng cùng một nhóm thợ vào làm xây lắp điện cho công trường xây dựng tại dự án Condo 2 (107 đường Võ Nguyên Giáp, Q.Ngũ Hành Sơn). Phần xây lắp điện cho dự án này do Công ty CP Cơ điện Mecoco (địa chỉ tại đường Lê Văn Hiến, TP.Đà Nẵng) thi công. Công ty này đã thuê lại nhóm thợ của anh Dũng thi công. Anh Dũng cùng nhóm thợ đã vào làm ở công trường xây dựng dự án Condo 2, TP.Đà Nẵng từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Anh Dũng đã có vợ và 2 con còn nhỏ.

Giải thích về việc người nhà nạn nhân bức xúc phản ánh thi thể anh Dũng nằm trong cốp xe, ông Lê Nam, đội phó đội thợ của anh Dũng, người đưa thi thể anh Dũng về gia đình, cho rằng do khi đưa thi thể anh Dũng lên xe có cả "cáng sắt" được người trong đội tự chế, nên không thể bỏ vừa nằm trong xe. Do vậy, họ đã hạ hàng ghế sau xuống để cho chiếc cáng sắt có thi thể anh Dũng nằm dọc theo xe. Khi đưa thi thể lên và xuống xe theo đó cũng phải đưa theo đường cốp xe, nên người nhà "tưởng rằng thi thể anh Dũng bị nhét trong cốp xe nên bức xúc".