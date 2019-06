Phát hiện nhiều heroin và ma túy tại nhà một phụ nữ ở Ba Đồn

Ngày 20.6, Công an TX.Ba Đồn cho hay đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với các nghi can mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy vừa bị phát hiện.

Cũng trong ngày 20.6, ông Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; ông Phạm Quang Long, Chủ tịch UBND TX.Ba Đồn và thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã đến tặng hoa, chúc mừng Công an TX.Ba Đồn mừng thành tích xuất sắc của lực lượng trong chuyên án ma túy nói trên.

Trước đó, ngày 18.6, tại P.Quảng Phong, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Đặng Nhật Long (25 tuổi, ở P.Quảng Thọ, TX.Ba Đồn) đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho một người nghiện . Lực lượng công an thu giữ 1 gói chất bột màu trắng, khám xe máy của Long phát hiện thêm 6 gói khác. Long khai nhận đó là heroin và mang bán cho nhiều người có nhu cầu.

Mở rộng vụ việc, Công an TX.Ba Đồn khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, ở P.Ba Đồn) và thu giữ 173 gói nhỏ chứa chất bột màu trắng được Hiền khai nhận là heroin và 276 viên nén hình tròn Hiền khai là ma túy dạng hồng phiến . Trong nhà Hiền còn có hơn 132 triệu đồng tiền mặt.

Hiện các nghi can đang bị tạm giữ để xử lý.