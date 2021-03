Phát hiệu nhiều chất nguy hại cho sức khỏe có trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Phát hiện nhiều chất có hại trong thực phẩm

Theo PGS-TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, trong những năm qua, đa số các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, đã đưa ra thị trường rất nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chất lượng tốt, an toàn cho người sử dụng, góp phần không nhỏ vào việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

Thu giữ, tiêu hủy cả kho thực phẩm bảo vệ sức khỏe trái phép ẢNH: DUY TÍNH

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít các tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận, đã bất chấp các quy định của pháp luật, sử dụng các chất làm thuốc, phải được kê đơn của bác sĩ, hoặc sử dụng các chất có hại cho sức khỏe, hoặc có thể nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm, đã phát hiện rất nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa các chất sau: Chất cường dương: Sildenafil, Tadalafil... Chất tăng chuyển hóa mỡ: Sibutramine, Phenolphalein… Chất kích thích ăn ngon: Cyprohetadine… Chất tạo nạc như Salbutamol. Các corticoid trong các sản phẩm hỗ trợ xương khớp: Dexamethasone, Prednisolone... Các chất tăng chuyển hóa đường: Fenphormin, Metformin.

Cần ban hành danh mục chất cấm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết, tại Điều 317 luật Hình sự quy định tội phạm vi phạm về an toàn thực phẩm. Theo đó, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm.

Tuy nhiên, luật Hình sự và các văn bản quy định của pháp luật hiện nay chưa quy định cụ thể chất cấm, hóa chất cấm sử dụng trong thực phẩm nói chung hoặc thực phẩm bảo vệ sức khỏe nói riêng là những chất nào (chưa có danh mục cụ thể).

Do đó, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng kẽ hở, khoảng trống của pháp luật, sử dụng các chất nêu trên trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sự vi phạm này chưa được xử lý một cách thích đáng, chỉ dừng lại ở mức xử lý vi phạm về hành chính, không đủ tính răn đe, nên việc sử dụng các chất trên trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn xảy ra thường xuyên.

Để bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng, đồng thời bảo đảm công bằng quyền lợi giữa các doanh nghiệp và có cơ sở pháp lý để xử lý hình sự các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm thì cần phải có danh mục các chất cấm cụ thể.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia đến từ Viện Pasteur và Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM cũng đồng tình với việc ban hành danh mục chất cấm này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần xem xét, xử lý những doanh nghiệp bỏ chất khác có hại vào thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nếu muốn sử dụng chất đó thì phải công bố…

PGS-TS Nguyễn Thanh Phong cho rằng, các chất ngoài danh mục chất cấm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe nếu phát hiện được rất khó xử lý vì không có luật. Nhưng nếu quá trình quản lý phát hiện được và chứng minh là chất đó có độc thì sẽ đưa vào danh mục quản lý để có cơ sở xử lý. Sắp tới đây, ngành y tế cũng sẽ có một thông tư sửa đổi các thông tư quy định về an toàn thực phẩm cho phù hợp với thực tiễn.