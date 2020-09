Cục trưởng ATTP bị nhắn ‘sao mày chậm công bố pate Minh Chay có nhiễm độc?’

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết từ 2 ngày qua, ông liên tục nhận các tin nhắn từ số máy lạ, có nội dung mạt sát lãnh đạo Cục, liên quan thu hồi pate Minh Chay.

''Có tin nhắn đến lúc đêm khuya; có tin nhắn chất vấn, gọi lãnh đạo Cục là ''mày'': ‘‘Sao mày chậm công bố pate Minh Chay có nhiễm độc?’’, ông Phong cho hay.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cho rằng, việc phát tán thông tin sai sự thật có thể ảnh hưởng xấu đến công tác cứu chữa người bệnh, cũng như xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cục đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ động cơ của việc phát tán thông tin giả trên.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết, ngày 28.8, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có kết quả khẳng định sản phẩm pate Minh Chay nhiễm vi khuẩn trong quá trình sản xuất. Do đó, không chỉ thu hồi sản phẩm này, Cục đã yêu cầu thu hồi 13 sản phẩm khác do Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới sản xuất, vì có nguy cơ nhiễm khuẩn do điều kiện sản xuất không đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.