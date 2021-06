Phát hoảng với cảnh chen chúc chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Như Thanh Niên thông tin, trong quá trình thực hiện việc lấy 500.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày theo kế hoạch của UBND TP.HCM, tại một số điểm lấy mẫu vẫn diễn ra tình trạng người dân chen chúc nhau, không đảm bảo khoảng cách an toàn theo hướng dẫn. Điển hình, tối 28.6 tại điểm lấy mẫu ở văn phòng ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh), rất nhiều người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 . Mặc dù lực lượng hỗ trợ lấy mẫu của địa phương luôn nhắc nhở người dân giữ khoảng cách nhưng do lượng người đến lấy mẫu quá đông, dẫn đến việc xếp hàng san sát nhau và phải nhích từng chút một tới khu vực lấy mẫu.

“Nhìn những hình ảnh phản ánh trong bài báo mà thật quan ngại. Công tác tổ chức, điều hành của chính quyền địa phương nhiều nơi còn hời hợt, thiếu khoa học. Tình trạng người người đứng san sát nhau thì nguy cơ lây lan mầm bệnh trong cộng đồng là khó tránh khỏi. Đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh để thực hiện ở những nơi khác, đảm bảo trật tự, giữ khoảng cách an toàn phòng dịch cho toàn bộ người tham gia lấy mẫu xét nghiệm diện rộng”, bạn đọc (BĐ) B.Đ ý kiến. Cùng nỗi lo, BĐ Vietroad bức xúc: “Chỉ thị 10 còn hiệu lực không nhỉ? Hôm trước chen chúc tiêm vắc xin ở Sân vận động Phú Thọ, giờ chen chúc lấy mẫu xét nghiệm... Nếu chẳng may có 1 ca nhiễm ở đó thì hậu quả ra sao?”.

“Lấy mẫu diện rộng mà để nhiều người chen chúc rất đông. TP.HCM đâu có thiếu địa điểm để tổ chức lấy mẫu diện rộng hay tiêm vắc xin. Cả TP.HCM biết bao nhiêu là trường học để trưng dụng tổ chức. Địa điểm không thiếu, hay là thiếu nhân lực? Dịch đã quá phức tạp, phải chấn chỉnh gấp tình trạng này”, BĐ Van Mai viết.

Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền, cơ quan y tế phải chấn chỉnh, tổ chức lại việc lấy mẫu gấp. Cần có kế hoạch ngày giờ cụ thể cho người dân ở từng tổ dân phố để tránh tập trung một lần quá đông, nếu không nguy cơ vỡ trận là rất lớn. “Bám sát kế hoạch chung là tốt nhưng phải có ngày giờ cụ thể cho từng tổ dân phố để tránh tập trung đông người rồi chen lấn. Đi lấy mẫu xét nghiệm chứ không phải mang vi rút về nhà”, BĐ N.Phong góp ý. Tương tự, BĐ The Hung cho rằng “khâu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ở một số địa phương chưa hợp lý, không phân vùng khu vực được lấy mẫu theo tiến độ giãn cách theo danh sách nên người dân tập trung chờ lấy mẫu quá đông, làm tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng”. “Các cơ sở cần triển khai lại kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm hợp lý hơn, kèm theo việc thực hiện đúng quy định 5K, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch”, BĐ The Hung đề nghị.