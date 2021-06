Phạt một chủ quán cà phê ở Long An vì 'phớt lờ' quy định phòng dịch Covid-19

Chiều 3.6, Chủ tịch UBND xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An ( Long An ) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.N (35 tuổi, ngụ xã Hướng Thọ Phú) về hành vi có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ, mức phạt là 2,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 2.6, lực lượng kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 của xã Hướng Thọ Phú kiểm tra việc chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh Long An trên địa bàn. Khi đến quán cà phê do ông N. làm chủ, phát hiện bên trong có 8 người khách đang nằm võng uống nước, không đúng quy định phòng dịch, lực lượng làm nhiệm vụ đề nghị chủ quán chấp hành và tạm dừng hoạt động buôn bán.

Trong lúc lực lượng kiểm tra lập biên bản, ông N. tỏ thái độ không chấp hành và có lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Gần 1 giờ sau, người dân báo tin quán cà phê của ông N. vẫn mở bán, nhận rất đông khách. Công an xã đã tiếp nhắc nhở. Lần này, ông N. tiếp tục lớn tiếng không chấp hành; đồng thời có lời lẽ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ buộc lực lượng công an xã mời về trụ sở lập biên bản để xử lý về hành vi không thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh Long An.