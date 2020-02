Phó chủ tịch UBND thành phố Nha Trang Lê Huy Toàn hầu tòa ngày 21.2

Ngày 21.2 tới, TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa ra xét xử vụ án liên quan đến các sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị (KĐT) Hoàng Long. Trong vụ án này, các bị cáo Lê Huy Toàn (56 tuổi, Phó chủ tịch UBND thành phố Nha Trang), Võ Mỹ (58 tuổi, chuyên viên Phòng quản lý đô thị Nha Trang), Lương Như Giáp (35 tuổi, chuyên viên Phòng tài chính kế hoạch Nha Trang) bị đưa ra xét xử về tội " thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ".

Các bị cáo Vũ Thị Mai Hương (51 tuổi, nguyên chủ tịch UBND P.Phước Long), Võ Đức Cường (41 tuổi, công chức địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường P.Phước Long) bị đưa ra xét xử về tội vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bị cáo Lê Huy Toàn chủ trì các cuộc họp không đúng thành phần

Theo cáo trạng, năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định chấp thuận đầu tư dự án KĐT Hoàng Long tại P.Phước Long. Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất UPGC (Công ty UPGC).

do Phó chủ tịch UBND thành phố Nha Trang Lê Huy Toàn làm Chủ tịch hội đồng. Dự án được UBND Nha Trang phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (BTHTTĐC). Hội đồng BTHTTĐC KĐT Hoàng Long (viết tắt là hội đồng)

Một góc dự án Khu đô thị Hoàng Long Ảnh: Phan Lê

Cáo trạng nêu rõ, ông Toàn đã chủ trì tất cả cuộc họp của hội đồng để xét, phê duyệt phương án BTHTTĐC với sự tham gia không đúng thành phần; thành phần tham gia hầu hết là thành viên tổ công tác, không phải thành viên Hội đồng.

Các thành viên tổ công tác gần như được giao quyền từ giai đoạn kiểm kê hiện trạng ban đầu đến xét duyệt hồ sơ, chứ không phải chứ không phải chỉ là giúp việc cho hội đồng. Cuộc họp hội đồng sử dụng ngay thành phần là thành viên của tổ giúp việc để xét duyệt kết quả của chính tổ giúp việc này tham mưu, trình xét duyệt nên không phát hiện mâu thuẫn, bất hợp lý của các loại tài liệu có trong hồ sơ BTHTTĐC.

Hội đồng cũng thiếu kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện của tổ công tác giúp việc và UBND P.Phước Long nên một số khâu quan trọng trong BTHTTĐC đã không được thực hiện, không tổ chức họp lấy ý kiến trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi về phương án BTHTTĐC. Vì vậy, người dân không thể giám sát, phản ánh bất hợp lý. Từ đó dẫn đến việc hội đồng đã xét duyệt thông qua và quyết định BTHTTĐC không đúng đối tượng, sai về diện tích, nhà, loại đất.

Hàng loạt sai phạm

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, 3 thành viên trong tổ giúp việc của Hội đồng BTHTTĐC gồm Đỗ Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Khánh và Huy Tôn Hạnh đã hợp thức hóa, làm giả hàng loạt hồ sơ (bằng các giấy tờ giả, giấy tờ lập khống về nguồn gốc đất và thời điểm bắt đầu sinh sống), để các hồ sơ này đủ điều kiện về hình thức được họp xét duyệt qua các cấp (tại UBND P.Phước Long và hội đồng BTHTTĐC), từ đó đủ điều kiện được xét duyệt cấp đất TĐC.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho hội đồng BTHTTĐC, Võ Mỹ, Lương Như Giáp không tham gia kiểm kê hiện trạng nhà đất thực tế của các hộ tại hiện trường nhưng vẫn ký xác nhận vào tất cả các biên bản kiểm kê hiện trạng (do Vinh, Khánh lập khống và đưa cho ký) để đưa vào từng hồ sơ BTHTTĐC cho đủ thủ tục, dẫn đến sai lệch hồ sơ.

Công an tỉnh Khánh Hòa khám xét nhà ông Toàn hồi cuối tháng 11.2018 Ảnh: Công Thi

Theo quy định, UBND P.Phước Long phải phối hợp với hội đồng thực hiện một số nhiệm vụ. Tuy nhiên, bà Vũ Thị Mai Hương (chủ tịch UBND phường) là người chủ trì, chỉ đạo thực hiện và Võ Đức Cường là người chịu trách nhiệm chuyên môn về đất đai, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác BTHTTĐC dự án trên lại không thẩm tra, xác minh nguồn gốc đất, kiểm kê hiện trạng xác định khối lượng đền bù, giải tỏa, loại đất bị thu hồi thực tế, cũng như xác minh tình trạng thực tế sinh sống.

Việc họp xét duyệt nguồn gốc đất chỉ căn cứ trên giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ mà chủ đầu tư chuẩn bị sẵn (hầu hết do Vinh, Khánh lập khống, làm giả) mà không đối chiếu với hệ thống thông tin do phường quản lý, dẫn tới hàng loạt hồ sơ do Vinh, Khánh lập khống đã được họp xét thông qua tại UBND phường và được xác nhận vào các tài liệu, hồ sơ không đúng thực tế, không qua thẩm tra, xác minh.

Tất cả các hành vi nêu trên của các bị can đã gây thiệt hại gần 280 triệu đồng. UBND TP.Nha Trang phải ra quyết định huỷ bỏ 71/77 trường hợp có quyết định BTHTTĐC để kiểm tra, xác minh lại từ đầu; tạo dư luận phức tạp trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước.

Liên quan đến vụ án, hành vi của Đỗ Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Khánh và Huy Tôn Hạnh đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giả mạo trong công tác theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 21.12.2017.