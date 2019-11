Phó cục trưởng Cục quản lý trại giam làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Chiều nay, 12.11, tại Thái Bình, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Thanh Trường giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Trước khi được bổ nhiệm, thượng tá Nguyễn Thanh Trường là Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Tại buổi lễ, thượng tá Nguyễn Thanh Trường đã gửi lời cảm ơn sự tin tưởng, ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Thái Bình. Tân Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình hứa sẽ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh này triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân; nắm chắc tình hình, triển khai nhiệm vụ công tác có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.