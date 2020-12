Phố đi bộ thứ 3 ở TP.HCM ra mắt, không kinh doanh rượu, bia

Chính thức ra mắt Phố đi bộ đêm khu vực Kỳ đài Quang Trung

Tối 29.12, UBND Q.10 chính thức ra mắt Phố đi bộ đêm khu vực kỳ đài Quang Trung (P.6, Q.10) sau gần 1 tháng chạy thử nghiệm.

Khu vực kỳ đài Quang Trung được xây dựng trước năm 1975 và được UBND Q.10 trùng tu vào năm 1995. Trong hơn 40 năm, khu vực xung quanh kỳ đài Quang Trung, trước chợ Nguyễn Tri Phương, bị người dân lấn chiếm lòng đường để kinh doanh ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Trước thực trạng đó, Q.10 triển khai xây dựng phương án cải tạo đô thị, xin chủ trương UBND TP.HCM về việc tổ chức Phố đi bộ đêm tại khu vực này và nhận được sự chấp thuận chủ trương vào cuối năm 2019.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương phố đi bộ Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch UBND Q.10, cho biết đây là mô hình kết hợp giữa chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế đêm. Phố đi bộ đêm của Q.10 chia thành 3 giai đoạn: cải tạo kỳ đài Quang Trung, phố đi bộ đêm và dự kiến sẽ mở rộng ra nữa. Buổi ra mắt phố đi bộ đêm là nỗ lực của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.10 và các ban ngành cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của bà con tiểu thương, những người dân sinh sống trong khu vực.

“Đây là điểm đến văn hóa , du lịch, phát triển kinh tế đêm, là nơi để mọi người thư giãn, thoải mái cũng như trở thành biểu tượng mới của Q.10”, ông Khoa đánh giá và cho biết phố đi bộ đêm không kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn. Chủ tịch UBND Q.10 mong các tiểu thương cùng chung tay giữ gìn sản phẩm này, trong đó Công ty Dịch vụ công ích Q.10 phải duy trì các nội quy của phố đi bộ đêm.

Phố đi bộ có 49 gian hàng

Sắp tới, UBND Q.10 sẽ nghiên cứu mở rộng phố đi đêm ở các vị trí phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân kết hợp với phát triển kinh tế đêm.

Chủ tịch UBND Q.10 Vũ Anh Khoa cho biết sẽ phát triển phố đi bộ đêm trở thành biểu tượng mới của Q.10 Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Khu vực này có 49 gian hàng, bao gồm 29 gian hàng ẩm thực và 20 gian hàng mua sắm và ẩm thực với diện tích từ 4,5 - 6 m/gian hàng, cùng một khu ăn uống tập trung rộng khoảng 300 m. Đối với ngành hàng kinh doanh ăn uống, Q.10 yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh phải cam kết chấp hành đúng quy định trong kinh doanh ngành nghề có điều kiện như: tham gia đầy đủ các buổi tập huấn cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm, có hồ sơ khám sức khỏe theo quy định, kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Khu ẩm thực rộng hơn 300 m2 là nơi để thực khách thưởng thức các món ăn dọc phố đi bộ Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Q.10 cũng sẽ chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đột xuất, đẩy mạnh việc sử dụng bộ kit test nhanh thực phẩm như hàn the, phẩm màu, formol, độ sạch dụng cụ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân khi đến tham quan và ăn uống. Đối với ngành hàng mua sắm phải đảm bảo hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, cam kết không kinh doanh hàng gian, hàng giả.

Phố đi bộ đêm khu vực kỳ đài Quang Trung mở cửa đón khách từ 18 đến 23 giờ từ thứ 3 đến chủ nhật hằng tuần. Vào ngày thứ 7 và một số ngày trong tuần, tùy điều kiện chương trình cụ thể sẽ có chương trình ca nhạc phục vụ người dân.