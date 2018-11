Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất dọa bắn công an xã: Rút kinh nghiệm

Ngày 6.11, thông tin từ Huyện ủy Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết Đảng ủy, chính quyền H.Quảng Ninh đã thống nhất hình thức xử lý kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Hoàng Văn Vương, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện.

Trước đó, sau khi Thanh Niên có bài Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện dọa bắn công an xã , Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm và những người có liên quan. Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh cũng có yêu cầu Đảng ủy, chính quyền chỉ đạo xem xét, xử lý và có hình thức kỷ luật đối với ông Vương.

Ngày 25.5, UBND H.Quảng Ninh ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vương từ ngày 25.5 đến 8.6 để kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm. Sau đó, UBND huyện tiếp tục có quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Vương từ 9.6 đến 23.6.

Ngày 27.8, Công an H.Lệ Thủy có văn bản thông báo kết thúc điều tra và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Ngày 30.8, ông Vương làm bản tự kiểm điểm.

Ngày 30.8, Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất H.Quảng Ninh họp để kiểm điểm làm rõ hành vi và xem xét xử lý. Kết quả bỏ phiếu có 8/8 phiếu đề nghị không xử lý kỷ luật

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 20.5, ông Hoàng Văn Lịnh (61 tuổi, ở thôn Đắc Thắng, xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh) thuê máy xúc và ô tô ra vùng đất thuộc thôn Đông Hải, xã Hồng Thủy xúc đất phong hóa. Nhận được thông tin, ông Châu Văn Sông, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy, đã chỉ đạo lực lượng Công an xã và cán bộ địa chính, gồm: Phó trưởng Công an xã Nguyễn Văn Duy, 2 công an viên Võ Văn Thanh và Lê Công Tỵ cùng cán bộ địa chính Nguyễn Công Bằng ra địa điểm trên để kiểm tra.

Khi đến nơi, phát hiện ông Lịnh, ông Vương (con trai ông Lịnh) và máy móc công trình, lực lượng Công an xã đã đến ngăn cản và yêu cầu dừng thì ông Vương có lời nói to tiếng, yêu cầu mời đại diện các ngành chức năng của tỉnh huyện đến mới làm việc và đưa tay phải lên giả vờ gọi điện thoại bảo mang súng.

Sau đó ông Lịnh chạy xe máy về nhà ông Hoàng Văn Trải (con trai ông Lịnh) thông báo mình bị đánh. Nghe vậy, ông Trải và con trai là Hoàng Thái Nguyễn mang theo 2 cái xiên sắt chở nhau bằng xe máy chạy ra hiện trường, rượt đuổi, tấn công lực lượng Công an xã Hồng Thủy; 1 công an xã may mắn né tránh nên không bị thương.