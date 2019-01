Phó thủ tướng: Phải xem xét trách nhiệm cả chủ xe container gây tai nạn

Sáng nay, 4.1, Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, đã chủ trì cuộc họp tổng kết an toàn giao thông năm 2018.

Liên quan đến vụ tai nạn xe container gây ra tại Long An, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cho rằng, người dân đang dừng đèn đỏ thì xe container lao đến gây tai nạn thảm khốc, gây thương vong về tính mạng và tài sản, đây không phải do hạ tầng yếu kém mà chủ quan do người điều khiển xe gây tai nạn.