Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TP.HCM xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Sáng 23.4: Thêm 8 ca Covid-19 ở TP.HCM và Nam Định

Ông Đam nhận định nguy cơ rất cao, các nước lân cận đều trong tình trạng căng thẳng nên cần phải kiểm soát chặt chẽ nhập cảnh. Hiện ngành hàng không có tổ 5 người gồm y tế, ngoại giao, công an, quân đội để đưa người từ nước ngoài về an toàn. Trong bối cảnh mới, ông Đam yêu cầu không chỉ cách ly an toàn mà còn phải đảm bảo an toàn sau cách ly. Trong năm qua, lực lượng biên phòng, công an các xã biên giới vất vả để kiểm soát dịch, nay khi nước bạn có dịch thì phải tăng cường hơn nữa.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá TP.HCM là trung tâm nhiều lĩnh vực của cả nước nên vai trò rất quan trọng, cần nâng mức cảnh giác cao hơn. Trong thời gian dài, TP.HCM kiểm soát được dịch bệnh trong cộng đồng nên dễ phát sinh tâm lý lơi lỏng. Do đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu “siết”việc đeo khẩu trang, tăng cường xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng , nhất là trong dịp lễ 30.4.

Tổ công tác của UBND P.Bến Nghé (Q.1) nhắc nhở thanh thiếu niên đeo khẩu trang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ hồi tháng 8.2020 Ảnh: Khả Hòa

Liên quan đến người nhập cảnh trái phép, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam không loại trừ có trường hợp "lọt" vào các khu dân cư, nếu người nhập cảnh trái phép nhiễm bệnh mà di chuyển ở nơi đông người như bến xe, lễ hội thì nguy cơ khôn lường. Bài học thực tế ở một số tỉnh thành trong nước cho thấy dù tập trung ở quy mô nhỏ như đám cưới nhưng khi có ca bệnh cũng gây ra thiệt hại rất lớn đối với toàn xã hội.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết thời gian qua, có 108 người nhập cảnh trái phép vào TP.HCM. Thành phố đã có văn bản phối hợp với các địa phương có đường biên giới tiếp giáp các nước bạn để phối hợp xử lý các trường hợp nhập cảnh. "TP.HCM kiến nghị Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các tỉnh giáp biên giới tăng cường kiểm soát người nhập cảnh trái phép. Chúng tôi cũng kiến nghị xử lý hình sự các trường hợp này", ông Phong nói tại cuộc họp.