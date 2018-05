Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT có giải pháp cấp bách về an toàn đường sắt

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, liên tiếp trong những ngày qua, trên các tuyến đường sắt đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường sắt rất nghiêm trọng , làm 2 người tử vong, 11 người bị thương; nhiều đầu máy, toa xe và hàng trăm mét đường sắt bị hư hỏng nặng gây thiệt hại hàng tỉ đồng, làm tê liệt tuyến đường sắt Bắc - Nam nhiều giờ. Cụ thể, vào hồi 0 giờ 0 phút ngày 24.5, đoàn tàu khách mang số hiệu SE19 khi đến đường ngang có gác tại Km 234+050, khu gian Khoa Trường - Trường Lâm, tuyến đường sắt Bắc - Nam, đã va chạm với ô tô tải chở đá làm đầu máy 927 bị đổ và 6 toa xe bị đổ lật, trật bánh và hàng trăm mét đường sắt bị hư hỏng, làm 2 người tử vong, gồm lái tàu và phụ lái tàu, và 10 người bị thương. Ngày 26.5, liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt tại Quảng Nam và Nghệ An khiến các toa xe trật bánh khỏi đường ray. Lúc 13 giờ ngày 27.5, tàu hàng SH3 chạy hướng bắc - nam, khi tới xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An đã đâm vào xe bồn tại đường ngang dân sinh vượt qua đường sắt (có biển báo cấm ô tô), làm tài xế bị thương nhẹ, đường sắt qua khu vực này bị tê liệt trong 90 phút. Đáng chú ý, nguyên nhân trực tiếp của 3 trong 4 vụ tai nạn trên do hành vi của tổ chức, cá nhân ngành đường sắt vi phạm quy trình tác nghiệp tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, khi đón tàu, dồn tàu tại các ga; do đầu máy, toa xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện. 2 trong 4 vụ tai nạn có liên quan đến hành vi điều khiển phương tiện đường bộ vi phạm quy định khi vượt qua giao cắt với đường sắt.