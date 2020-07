Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin sai phạm đất đai tại Bình Dương

Theo Văn phòng Chính phủ, vừa qua trên các báo có nhiều bài viết phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác quản lý tại TP.Thuận An, Dĩ An và TX.Bến Cát. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh của báo chí và đơn thư, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), báo cáo kết quả xử lý lên Chính phủ trước ngày 1.9.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương cung cấp tài liệu liên quan 17 dự án bất động sản của các công ty: TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh , TNHH TM-DV BĐS Phú Phong, TNHH quản lý đầu tư phát triển đô thị VN và CP Phú Gia Khiêm Land (đều do bà Phạm Thị Hường làm chủ); cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan Kết luận số 250/KL-UBND ngày 13.11.2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phân lô bán nền tại TP.Thuận An. Kết luận thanh tra đã chỉ ra 9 khu đất nông nghiệp với diện tích 101.353 mđược nhiều cán bộ TP.Thuận An tiếp tay phân ra thành 1.059 thửa nhỏ trái quy định. Sau khi chuyển sang CQĐT để làm rõ, thì Công an tỉnh Bình Dương đã không xử lý hình sự.