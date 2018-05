Phó thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ lật tàu hỏa

Ngày 24.5, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn tàu hoả xảy ra sáng 24.5 tại Thanh Hoá; đồng thời phân công Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với UBND, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa và ngành đường sắt xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh này chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn;

Công an tỉnh Thanh Hoá khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, báo cáo Bộ Công an và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ hỗ trợ (nếu cần thiết); chỉ đạo Công an địa phương có đường sắt đi qua tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt đặc biệt là hành vi phá hoại các công trình bảo vệ an toàn đường sắt để mở đường ngang trái phép qua đường săt

Bộ Giao thông vận tải được giao chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; phối hợp với cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt , có biện pháp cảnh giới an toàn cho tất cả các đường ngang kể cả lối đi dân sinh.