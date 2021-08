Phòng chống dịch Covid-19 ở Đắk Nông: Tạm đình chỉ 1 trưởng trạm y tế xã

Theo văn bản do ông Huỳnh Thanh Huynh, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Đắk Glong ( Đắk Nông ), ký, lý do tạm đình chỉ chức vụ ông Lê Duy Đại, Trưởng Trạm y tế xã Quảng Sơn, là để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể có liên quan, xem xét xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trái với quy định pháp luật.