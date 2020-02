Phòng dịch bệnh do virus Corona: CSGT Phú Yên phát khẩu trang cho người đi đường

Sáng 3.2, tại thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên), cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên tổ cho chức phát tặng khẩu trang y tế và nước uống cho người dân đi đường.

Nữ CSGT Công an tỉnh Phú Yên phát khẩu trang cho người dân đi xe máy Ảnh: Đức Huy

Trong đợt này, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên tặng hơn 1.500 khẩu trang cho người dân.

“Tôi đã ghé lại các hiệu thuốc tây dọc Quộc lộ 1 để mua khẩu trang nhưng không có. Khẩu trang bây giờ khang hiếm lắm, cũng may là CSGT phát miễn phí cho người dân đi đường. Đây là hành động đẹp”, anh Lê Văn Trung (tài xế xe bồn) nói sau khi được tặng khẩu trang và nghe tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng dịch bệnh do virus Corona (nCoV).

CSGT Công an tỉnh Phú Yên tặng nước uống cho người dân đi đường Ảnh: Đức Huy

Những người dân đi xe máy đều cảm động trước cử chỉ đẹp của CSGT Công an tỉnh Phú Yên Ảnh: Đức Huy