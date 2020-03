Phòng dịch Covid-19: Lâm Đồng cách ly 5 người đánh bạc từ Campuchia trở về

Trước đó, ngày 25.3, qua kiểm soát trên địa bàn TT.Liên Nghĩa (H.Đức Trọng), lực lượng công an nắm được ngày 13.3, chị P.T.K (38 tuổi, ngụ TT.Liên Nghĩa) cùng 4 người bạn đi ô tô qua casino New World (Campuchia) để đánh bạc. Đến ngày 23.3, cả 5 người này trở về nhà tại TT.Liên Nghĩa.

Theo ông Minh, thông tin của Bộ Y tế công bố bệnh nhân Covid-19 thứ 118 là một nữ nhân viên của casino Galaly ở Campuchia. Ngày 19.3, người này từ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) về quê An Giang và được cách ly, xét nghiệm phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 . Qua tìm hiểu, casino Galaxy và casino New World đều thuộc tỉnh Krong Bavet (Campuchia), do đó CDC Lâm Đồng thấy cần phải cách ly 5 người đi đánh bạc từ Campuchia trờ về nói trên.