Ai được lựa chọn cách ly có trả phí?

Thông tin nhiều địa phương lựa chọn một số khách sạn, resort làm nơi cách ly có thu phí nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt trong bối cảnh người về từ nước ngoài phải cách ly tăng cao. Nhưng ai là người được sử dụng dịch vụ này, quy trình đăng ký ra sao... cần được minh bạch.

Bác sĩ (BS) Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng, người phát ngôn Sở Y tế TP.HCM, cho biết những ngày gần đây lượng người về TP rất đông. Hiện đã có 8 khu cách ly tập trung của TP; 24 khu cách ly quận huyện quản lý với tổng số 23.600 giường.

Cũng theo BS Mai, ngành y tế đang quản lý các khu cách ly rất chặt chẽ. Nếu người cách ly xin đổi chỗ cách ly từ khu cũ qua khu mới thì sẽ phải tính lại như cách ly từ đầu, nếu ở 1 tuần mà đổi chỗ thì sẽ ở thêm 2 tuần nữa, tổng cộng là 3 tuần. Trong trường hợp người cách ly muốn đổi chỗ thì thông báo cho cơ sở lưu trú để đơn vị này báo lại cho cơ quan chức năng.

“Trong thời gian cấp bách này, bà con ở yên giùm để đỡ kẹt cho nhân viên y tế, giúp họ tập trung làm việc. Quan điểm của Sở Y tế là ai cách ly ở đâu thì cứ ở yên đó”, bà Mai khuyến cáo và cho biết đường dây nóng của Sở Y tế mấy hôm nay “cháy máy” vì số lượng người hỏi chỗ cách ly ở khách sạn.

Như vậy, sau 14 ngày cách ly, người chọn hình thức cách ly có trả phí phải thanh toán 9,4 - 10,8 triệu đồng/người, chưa kể các chi phí phát sinh theo nhu cầu cá nhân. Riêng resort Phương Nam, do chủ khách sạn đã bàn giao khu nghỉ dưỡng cho H.Cần Giờ làm khu cách ly tập trung nên người cách ly không phải thanh toán tiền phòng mà chỉ trả các khoản như các cơ sở lưu trú khác.

Nhân viên khách sạn Tâm Tâm, H.Cần Giờ cho biết chủ khách sạn đã đăng ký nhận người từ nước ngoài về cách ly với ngành y tế nên không nhận khách bên ngoài. Theo quy trình, khách đến sẽ được kiểm tra y tế, khử khuẩn toàn thân rồi lên phòng, hạn chế ra bên ngoài. Hằng ngày, nhân viên giao đồ ăn cũng phải mặc đồ bảo hộ, để đồ ăn trước cửa và người cách ly mở cửa nhận đồ, hai bên không tiếp xúc trực tiếp, kể cả thanh toán bằng tiền mặt. Khách có nhu cầu đặt thêm đồ ăn, thức uống thì nhà bếp làm rồi phục vụ theo quy trình tương tự. Nhân viên này cho biết quy trình trên đã được Sở Y tế, Sở Du lịch và UBND H.Cần Giờ tập huấn nhằm đảm bảo an toàn, đúng theo hướng dẫn phòng chống dịch.

Về vấn đề an ninh, thượng tá Nguyễn Văn Công, Phó trưởng công an H.Cần Giờ, cho biết mỗi điểm cách ly đều có một tổ an ninh gồm công an, quân sự , bộ đội biên phòng, bảo vệ dân phố và thanh niên xung phong túc trực.