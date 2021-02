Phong tỏa chung cư Felix Homes: Nhiều người đã về quê chủ động quay lại cách ly

Trao đổi với Thanh Niên sáng 9.2, ông Phan Đình An, Chủ tịch UBND P.6 (Q.Gò Vấp), cho biết chung cư Felix Homes (44 Nguyễn Văn Dung, P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM) có 15 tầng, hơn 304 căn hộ với khoảng 1.000 nhân khẩu được phong tỏa từ trưa 8.2, do liên quan bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM. CẬP NHẬT: Danh sách 18 địa điểm đang phong tỏa phòng Covid-19 ở TP.HCM Về quê đón tết vẫn quay lại chung cư để cách ly

Theo ông Phan Đình An, suốt từ lúc có lệnh phong tỏa chung cư Felix Homes (từ trưa 8.2) đến 9 giờ ngày 9.2, còn khoảng 100 người đang được lấy mẫu xét nghiệm.

Nhiều cư dân chung cư Felix Homes đã đưa gia đình về quê đón tết nhưng khi biết tin có người nhiễm Covid-19 tại chung cư, bà con đã chủ động quay về khai báo y tế và lấy mẫu làm xét nghiệm.

Đơn cử như trường hợp một hộ gia đình trẻ ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), ba mẹ gửi 2 con nhỏ về quê từ mấy hôm trước. Hôm qua (8.2), cả hai đang trên đường quê thì phải quay trở lại chung cư lấy mẫu làm xét nghiệm và tự cách ly, hai con cũng được thực hiện kiểm tra y tế tại địa phương, ông Phan Đình An cho biết thêm.

Nhân viên giao hàng chuyển đồ cho lực lượng chức năng để chuyển cho cư dân cách ly tại chung cư ẢNH: TRẦN KHA

Nhờ sự hỗ trợ chính quyền địa phương, chúng tôi đã liên lạc với chị Trần Thị Nữ Nhi, cư dân, đồng thời là thành viên Ban Quản trị Chung cư Felix Homes. Qua điện thoại, chị Nhi cho biết: "Hiện việc sinh hoạt của người dân tại chung cư đã ổn định, ngày hôm qua do bất ngờ nên có phần bối rối và lo lắng".

Cũng theo chị Nhi, nhờ trong chung cư có siêu thị nên việc cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho cư dân tại chung cư không bị thiếu hụt. Trường hợp có nhu cầu mua hàng hóa, thực phẩm thiết yếu tại siêu thị thì thông qua mạng Zalo khu dân cư hoặc loa thông báo của tòa nhà. Sau đó siêu thị lên đơn hàng, tiền được chuyển khoản và mời đại diện từng hộ xuống nhận hàng đã đặt.

Chốt kiểm soát trước tòa nhà chung cư Felix Homes ẢNH: BÙI CHIẾN

Để phòng chống dịch Covid-19 một cách tuyệt đối, các hộ dân ở chung cư Felix Homes tự ý thức cách ly từng căn hộ. Thông qua mạng Zalo, cư dân kết nối với nhau nhằm sẻ chia thông tin, động viên, hỗ trợ nhau, khiến sinh hoạt tại tòa nhà trở nên gần gũi hơn.

“Dù sao chúng tôi vẫn còn thấy may mắn, bởi thành viên của các gia đình được quay quần bên nhau trong từng bữa cơm ngay tại căn nhà của mình. Trong khi đó, rất thương các anh bảo vệ, công an, y tế và chính quyền địa phương tất bật suốt hai ngày đêm lo cho sự bình an của cư dân chúng tôi”, chị Nhi chia sẻ.

Chủ động trong phòng dịch bệnh

Theo ghi nhận của chúng tôi, đường Nguyễn Văn Dung thường ngày lượng người, lượng xe khá tấp nập nhưng vào sáng 9.2 rất vắng do chung cư Felix Homes được lực lượng chức năng phong tỏa bởi hai chốt chặn. Một chốt tại ngay cổng tòa nhà, một chốt cách đó khoảng 50 m. Khoảng 5 đến 10 phút lại có người đến hoặc mang đồ đạc cho những người bên trong tòa nhà. Hàng hóa được đưa đến, sau đó lực lượng công an hướng dẫn gửi tại chốt bảo vệ cổng tòa nhà và gọi điện thoại những người bên trong xuống nhận. Mọi người được yêu cầu hạn chế lại gần khi đưa đồ tiếp tế…

Phóng viên Báo Thanh Niên trao đổi với lãnh đạo UBND P.6, Q.Gò Vấp ẢNH: Trần Kha

Một cửa hàng bán thực phẩm gần chung cư được phun thuốc khử trùng vào trưa 9.2 Ảnh: Bùi Chiến

ở khu vực gần chung cư Felix Homes bị phong tỏa, lực lượng y tế Q.Gò Vấp tiếp tục Cũng trong trưa 9.2, theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên,ở khu vực gần chung cư Felix Homes bị phong tỏa, lực lượng y tế Q.Gò Vấp tiếp tục phun thuốc khử trùng các địa điểm lân cận, như các siêu thị, quán ăn... những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.