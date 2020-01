Phòng virus corona, Gia Lai cách ly du khách từ Trung Quốc ngay cửa khẩu

Lây lan đến nhiều nước, vùng lãnh thổ Theo văn bản của Bộ Y tế, đến ngày 23.1, Trung Quốc đã ghi nhận 541 trường hợp mắc bệnh viêm phổi do virus corona. Trong đó có 17 trường hợp tử vong, 15 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Các trường hợp mắc bệnh được ghi nhận tại 13 tỉnh, thành phố. Một số nước, vùng lãnh thổ đã ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập như: Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Macao, Hồng Kông. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã có khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người. Tại TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện 2 ca nhiễm virus corona (nCoV) là 2 cha con đến từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Căn bệnh viêm phổi cấp tính khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc vào 31.12.2019, sau đó lây lan đến nhiều nước và vùng lãnh thổ.