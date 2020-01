Virus corona là gì? Triệu chứng nhiễm virus corona?

Cách phòng bệnh do virus corona gây ra Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa nhiễm - Bệnh viện Nhi đồng 1, virus corona rất yếu khi sống trong môi trường nhiệt độ từ trên 20 độ C, đặc biệt là 25 độ C... Bác sĩ Khanh khuyến cáo, người dân cần mở cửa nhà cho thông thoáng; nhiệt độ máy lạnh trong phòng cần mở trên 25 độ C; rửa tay thường xuyên; mang khẩu trang 3 lớp sẽ ngăn ngừa được dịch tiết có chứa virus.