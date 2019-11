Phú Quốc: Ráo riết truy tìm kẻ hiếp dâm bé gái 8 tuổi bán vé số

Ngày 6.11, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết lực lượng công an đang khẩn trương truy tìm nghi can hiếp dâm bé N.T.M.T (8 tuổi) vào tối 29.10 vừa qua.

Hiện tại, Công an H.Phú Quốc đã gửi thông báo đến công an các xã, thị trấn trên địa bàn yêu cầu hỗ trợ truy tìm với đặc điểm nhận dạng của nghi can hiếp dâm là nam giới, nói giọng miền Nam, độ tuổi từ 25 - 40, tóc ngắn, dáng người cao gầy khoảng 1,65 - 1,7m…

Sau hơn 1 tuần điều trị, đến ngày 6.11, bác sĩ Lê Công Lĩnh, Giám đốc trung tâm y tế H.Phú Quốc, cho biết sức khỏe của bé T. đang diễn tiến tốt, dự kiến xuất viện sau 2 - 3 ngày nữa. Ngoài ra, do hoàn cảnh gia đình bé khá khó khăn nên Trung tâm quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị. Theo trung tâm y tế H.Phú Quốc, bé T. nhập viện trong tình trạng xuất huyết vùng kín, tổn thương tầng sinh môn... tâm lý không ổn định, sợ hãi khi tiếp xúc với người khác.

Bà Nguyễn Kim Cư, Trưởng phòng LĐ-TB-XH H.Phú Quốc, cũng cho biết sau khi nhận được thông tin sự việc, đơn vị đã đến ngay trung tâm y tế để thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình bé.

“Hiện tại, chính quyền TT.Dương Đông đang gặp gỡ gia đình bé T, tìm hiểu những nhu cầu phù hợp của gia đình bé để lập kế hoạch hỗ trợ theo quy định”, bà Cư nói.

Còn hiệu trưởng trường bé T. đang theo học cho biết tập thể nhà trường đã thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nạn nhân cùng gia đình. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường sẽ tìm mọi cách để giúp bé T. có thể trở lại học bình thường.