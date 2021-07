Phú Yên: 5 công nhân của một nhà thầu thi công trong KCN An Phú mắc Covid-19

Sáng 12.7, Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết, tính từ 17 giờ ngày 11.7 đến 8 giờ ngày 12.7, địa phương này ghi nhận 44 ca mắc Covid-19

Trong 44 ca mắc mới, TP.Tuy Hòa có đến 39 ca, còn lại 5 ca ở H.Phú Hòa. Các trường hợp này chủ yếu trong bệnh viện, F1 trong khu cách ly tập trung

Trong số ca nhiễm mới, có 5 trường hợp là công nhân trong KCN An Phú (TP.Tuy Hòa). Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên, cho biết 5 trường hợp này là công nhân của một nhà thầu đang thi công phân xưởng cho Công ty TNHH CCIPY Việt Nam.

“Trong quá trình khám sàng lọc, nhà thầu có nhờ Công ty TNHH CCIPY Việt Nam test nhanh kháng nguyên cho 31 công nhân đang thi công, phát hiện 5 người dương tích Covid-19 nên đã báo cho CDC Phú Yên đến lấy mẫu xét nghiệm khẳng định. Cả 5 công nhân dương tính được đưa đi cách ly điều trị, 26 công nhân là F1 đưa đi cách ly tập trung”, ông Phúc nói.

Khu dân cư thôn Phú Vang, Xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa bị phong tỏa vì ca mắc Covid-19 liên quan ổ dịch chợ Màng Màng Ảnh: Đức Huy

Ngoài ra, điều tra dịch tễ còn phát hiện một ca mắc Covid-19 là tài xế lái xe tải có lịch trình di chuyển dày đặc khắp các tỉnh Bình Định, Đắk Lắk, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Bệnh nhân là N.D.H ở xã An Mỹ, H.Tuy An, Phú Yên, là F1 của BN 23650.

Ngày 6.7, tài xế H. về đến nhà tại xã An Mỹ. Ngày 6.7, cách ly tập trung tại khu cách ly Trần Rịa. Ngày 8.7, tài xế H. được lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 10.7 có kết quả dương tính Covid-19 nên cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Tuy An (Phú Yên).

Hiện Phú Yên có tổng cộng 557 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, TP.Tuy Hòa có 331 ca, H.Sơn Hòa 55 ca, TX.Đông Hòa 31 ca, H.Tuy An 66 ca, H.Sông Hinh 27 ca, H.Tây Hòa 4 ca, H.Phú Hòa 40 ca, TX.Sông Cầu 1 ca và H.Đồng Xuân 2 ca.