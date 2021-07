Phú Yên: Cán bộ dân phòng bảo vệ khu cách ly F1 dương tính Covid-19

Hiện, TP.Tuy Hòa có 292 ca, H.Sơn Hòa 55 ca, TX.Đông Hòa 31 ca, H.Tuy An 66 ca, H.Sông Hinh 27 ca, H.Tây Hòa 4 ca, H.Phú Hòa 35 ca, TX.Sông Cầu 1 ca và H.Đồng Xuân 2 ca.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, có ca mắc Covid-19 là cán bộ dân phòng bảo vệ tại khu cách ly F1. Đó là bệnh nhân P.X.T, ở phường 7, TP.Tuy Hòa.

Từ ngày 24-27.6, người này ở một mình tại nhà riêng, vợ con ở địa chỉ khác. Từ 5 - 6 giờ 30 ngày 28.6, làm công tác chốt ở bờ biển phường 7, sau đó có uống cà phê với anh Th. bảo vệ dân phố. Chiều 28 - 30.6, trực bảo vệ khu cách ly ở Trường Học Viện Ngân Hàng, trong khu cách ly có tiếp xúc với anh D., anh Th, anh S. và anh D.

Chiều 30.6, thấy mỏi mệt nên không trực ở khu cách ly, giao ca lại cho anh D. bảo vệ, rồi về thẳng nhà một mình. Tối 30.6, đi làm tại trụ sở Công an phường 7, trực chung với ông C. Ngày 1.7, về nhà, bắt đầu có biểu hiện ho, mệt mỏi, tiêu chảy 3-4 lần/ngày.

Còn trường hợp dương tính khác là M.T.N.P ở xã An Dân, H.Tuy An, là sinh viên Trường cao đẳng y tế Phú Yên. Từ ngày 21-23.6, P. thực tập tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, tầng 4 khoa Tim mạch. Chiều 23-25.6, ở nhà trọ Bích Thảo, khu phố Liên Trì 2, phường 9, TP.Tuy Hòa, không đi thực tập do bệnh viện trên tạm dừng hoạt động. Buổi trưa 25.6, mua cơm ở quán cơm gần ngã tư Mậu Thân - Nguyễn Hữu Thọ, đến chiều về nhà ở xã An Dân, H.Tuy An.