Phú Yên: Cơn lũ bất thường ào qua thị trấn La Hai

Sáng 11.11, đường vào khu phố Long Thăng, thị trấn La Hai (H.Đồng Xuân) ngập bùn non sau khi cơn lũ bất thường rút đi. Mùi bùn non tanh hôi, người dân bơm nước để dội chúng đi. Những vật dụng trong nhà chưa kịp chuyển đi đã bị nước lũ ngập qua, bùn non còn bám dính đầy.