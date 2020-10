Phú Yên: Khởi tố nguyên Phó chủ tịch UBND TX.Đông Hòa thêm tội danh mới

Ngày 30.10, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 8 bị can, trong đó, bắt tạm giam 1 bị can và cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can khác.

Trong số 8 bị can, Phan Văn Xáo, nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX.Đông Hòa, bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can này.

Nguyễn Thế Diễn, nguyên cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX.Đông Hòa Ảnh: Đặng Huy

Cũng trong ngày 30.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố đối với 6 bị can khác cùng về tội danh trên, gồm: Nguyễn Thế Diễn, Huỳnh Quyết Thắng và Nguyễn Trúc Nhuệ (đều là nguyên là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX.Đông Hòa ); Văn Phú Trình, nguyên Phó chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung; Nguyễn Trình Văn, nguyên cán bộ Phòng TN-MT TX.Đông Hòa; Nguyễn Văn Tiên, nguyên Trưởng phòng TN-MT TX.Đông Hòa.

Riêng bị can Lê Tấn Thảo, nguyên Phó chủ tịch UBND TX.Đông Hòa, bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, 2 bị can Nguyễn Văn Tiên và Lê Tấn Thảo cũng đã bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trong năm 2018 và năm 2019, một số cán bộ, lãnh đạo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX.Đông Hòa, lãnh đạo UBND P.Hòa Hiệp Trung và cán bộ Phòng TN-MT TX.Đông Hòa đã có hành vi lợi dụng chức năng, nhiệm vụ làm trái công vụ được giao trong việc cấp 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình , cá nhân, gây thiệt hại tài sản Nhà nước vì mục đích vụ lợi.

Trong vụ án này, cho đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố tổng cộng là 15 bị can.