Phú Yên: Lập đoàn kiểm tra vụ DN cản trở thi công dự án kè sông Ba

Ngày 7.8, ông Ngô Đình Thiện, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Phú Yên, cho biết UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành kiểm tra vụ việc doanh nghiệp dùng xe đào cản trở đơn vị thi công dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Ba.

Chủ đầu tư kêu khổ vì chuyện khai thác cát ồ ạt trong dự án

Đây là dự án kè chống sạt lở kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị, đoạn từ cầu Đà Rằng cũ đến cầu Đà Rằng mới, do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên (Ban quản lý) làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 816 tỉ đồng.

Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Mai Kim Lộc, Phó giám đốc Sở TN - MT, làm trưởng đoàn.

Trước đó, ngày 6.8, Ban quản lý đã có văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo về một số khó khăn do chưa dừng được việc khai thác cát của các đơn vị được cấp phép khai thác trong phạm vi dự án.

Theo Ban quản lý, chiều 5.8, Công ty TNHH Bình An Phú Yên đã dùng xe đào chắn ngang đường công vụ dọc kè đang thi công, làm ách tắc phương tiện cơ giới thi công qua lại.

Đến sáng 6.8, công ty này tiếp tục di chuyển xe đào, chắn ngang không cho các đơn vị thi công vào phạm vi mỏ cát, không cho đơn vị thi công lu lèn đường công vụ.

Mặc dù chủ đầu tư đã phối hợp với UBND xã Hòa An (H.Phú Hòa) cùng Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Phú Yên) vận động phía công ty tạo điều kiện để tiếp tục thi công, nhưng công ty không đồng ý và tiếp tục cản trở.

Trước đó, Sở TN - MT đã có báo cáo kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định dừng hoạt động khai thác tại 3 mỏ cát, bao gồm mỏ cát đã cấp phép cho Công ty TNHH Bình An Phú Yên.