Phú Yên: Phó chủ tịch huyện bị kỷ luật cảnh cáo do khai gian trình độ

Ngày 17.7, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên xác nhận UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Phạm Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền, Phó chủ tịch UBND H.Tuy An (Phú Yên).

Theo UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã An Mỹ, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin H.Tuy An (2008 - 2009), ông Dũng đã thiếu trung thực trong việc kê khai nguồn gốc sử dụng đất, biết bản thân gia đình không thuộc đối tượng nhà nước giao đất rừng sản xuất, nhưng vẫn kê khai để được UBND H.Tuy An cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tổng diện tích 125.203 m) không đúng quy định của luật Đất đai năm 2003. Bên cạnh đó, từ năm 2014 đến tháng 3.2020, ông Dũng đã kê khai tài sản , giải trình biến động, nguồn gốc tài sản, thu nhập không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời là thiếu gương mẫu, chấp hành không nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.