Phú Yên phòng chống dịch Covid-19: Nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Ngày 4.9, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên , cho biết hiện chỉ còn áp dụng giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 đối với các xã, phường của TP.Tuy Hòa, gồm các phường 2, 3, 4, 6, 9, Phú Đông và xã Bình Ngọc đến hết ngày 12.9. Các phường, xã còn lại của TP.Tuy Hòa và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đến hết ngày 12.9.

Phú Yên đẩy mạnh xét nghiệm để đưa F0 ra khỏi cộng đồng. Đức Huy

Ngoài ra, các địa phương căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 và đánh giá nguy cơ cần thiết phải áp dụng các biện pháp thắt chặt hoặc nới lỏng phù hợp với thực tế trên địa bàn, có văn bản đề xuất cụ thể qua Sở Y tế tỉnh Phú Yên để tham mưu UBND tỉnh Phú Yên xem xét, quyết định.

Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch nhất là tại khu vực có nguy cơ và nguy cơ cao. Người đứng đầu địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để dịch bùng phát trở lại do chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Số ca mắc mới tại cộng đồng giảm liên tục

Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, cho biết số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với các tuần trước đó. “Riêng tại thời điểm tuần đánh giá, giảm 7 ca tại cộng đồng so với 2 tuần trước đó (giảm 75%), và giảm 57 ca so với tuần cao nhất trong đợt dịch (giảm 80,7%)”, bà Ngọc nói.

Phú Yên tăng tốc tiêm vắc xin cho người dân. Đức Huy

Cũng theo bà Ngọc, số ca mắc trong cộng đồng được xét nghiệm sàng lọc phát hiện dương tính cao nhất vào ngày 30.8 là 8 ca. Qua 14 ngày xét nghiệm, phát hiện 39 trường hợp trong tổng số 416.735 người được lấy mẫu xét nghiệm RT- PCR, chiếm tỷ lệ 0,009%.

Như vậy, tỷ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính so với số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR trong ngày tại cộng đồng trong vòng 14 ngày qua có xu hướng giảm dần.

Bà Ngọc nhận định: “Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên về cơ bản đã được kiểm soát; các ca mắc mới hầu hết là người từ các vùng dịch trở về địa phương, đã được cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp về từ vùng dịch (tự di chuyển) nhưng chậm hoặc không khai báo y tế và một vài trường hợp xuất phát từ người trong khu phong tỏa nhưng trốn ra ngoài, tiềm ẩn nguy cơ lây lan ra cộng đồng, thậm chí có khả năng phát sinh một đợt dịch mới nếu các địa phương chủ quan”.

Phú Yên đã thực hiện 3 đợt áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.