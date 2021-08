Phú Yên: Nhiều địa phương kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến 5.9

Ngày 25.8, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo TP.Tuy Hòa, TX.Đông Hòa, H.Phú Hòa và 4 xã An Mỹ, An Chấn, An Hòa Hải, An Hiệp (H.Tuy An) tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 5.9.