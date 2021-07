Phú Yên: Số mắc Covid-19 lên 1.000 ca, thêm 1 ca tử vong

Tối 21.7, Ban Chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên , cho biết từ 8-17 giờ chiều cùng ngày, Phú Yên phát hiện thêm 46 ca mắc Covid-19 , trong đó TP.Tuy Hòa 3 ca, H.Phú Hòa 9 ca, TX.Đông Hòa 4 ca, H.Tuy An 1 ca, H.Sơn Hòa 1 ca và H.Sông Hinh 1 ca.

Có thêm 1 ca mắc Covid-19 tử vong, đó là BN 29186 (66 tuổi, ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, H.Tuy An, Phú Yên). Bệnh nhân nhập viện lúc 18 giờ 33 phút tối 14.7, tử vong lúc 10 giờ ngày 21.7. Bệnh nhân viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận mạn. Đến nay, Phú Yên có 6 ca mắc Covid-19 tử vong.