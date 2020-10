Phú Yên: Thiếu phương tiện cứu nạn cứu hộ trong điều kiện sóng to gió lớn

Ngày 27.10, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết hiện nay chính quyền địa phương liên tục thông báo lượng mưa cho người dân đề phòng khi có mưa lớn gây sạt lở đất. Việc cảnh báo người dân ở những khu vực trồng rừng đã được thực hiện qua các tin nhắn của các ban chỉ đạo ở địa phương để chỉ đạo các chủ rừng, người dân trồng rừng đến nơi trú ẩn an toàn, đề phòng sạt lở

Phú Yên cấp tập đối phó bão số 9 được dự báo rất nguy hiểm

Hiện, các ca nô của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã triển khai về các địa phương vùng trũng để cứu dân khi có lũ. UBND tỉnh Phú Yên đề nghị hỗ trợ xuồng hơi là để lực lượng cứu hộ cứu nạn len lỏi vào khu vực nguy hiểm do vướng dây, cây, rác trong lũ đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ và người dân. Đối với những nơi xung yếu triều cường xâm thực thì chính quyền địa phương phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng chủ động di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn. “Tùy theo tình hình thực tế của bão, chính quyền địa phương sẽ có phương an di dời dân vào những khu tập kết tránh trú đã chuẩn bị trước”, ông Thế nói.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên tuần tra trên các vùng nuôi trồng thủy sản để kêu gọi người dân vào bờ tránh bão Ảnh: Đức Huy

Riêng về cứu hộ cứu nạn trên biển, ông Thế cho biết thêm là hiện nay Phú Yên không có phương tiện cứu hộ cứu nạn trên biển trong điều kiện thời tiết gió bão. UBND tỉnh Phú Yên cũng đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ xuồng cứu hộ đặc chủng trên biển với sóng to gió lớn, vì những loại tàu thuyền hiện nay ra biển với dự báo sóng cao từ 8-10 m thì không có phương tiện nào của Phú Yên để ra tham gia cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra.

Tại khu vực nuôi thủy sản lồng bè ở Vũng Rô, thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, TX.Đông Hòa (Phú Yên), lực lượng bộ đội biên phòng và địa phương đang triển khai tuyên truyền, vận động ngư dân gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và hướng dẫn tàu thuyền đến khu neo đậu.

Bão số 9: Cận cảnh ngư dân hối hả đưa thuyền lên bờ, sau chuyến biển cuối cùng

Ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND TX.Đông Hòa, cho biết hiện ở khu vực nuôi trồng thủy sản vịnh Vũng Rô có 283 bè nuôi thủy sản với số lượng khoảng 13.790 ô lồng cùng khoảng 500 lao động; có 21 bè kinh doanh dịch vụ với 40 lao động. UBND TX.Tuy Hòa đã cử lực lượng phối hợp với bộ đội biên phòng, điều gần chục ca nô tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân trên các bè nuôi thủy sản và trên tàu cá khẩn trương lên bờ.

“Ngư dân và du khách trên các tàu cá, bè nuôi thủy sản, bè kinh doanh dịch vụ phải lên bờ trước 18 giờ chiều nay. Ngoài ra, địa phương cũng sẵn sàng phương án sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi bão, lũ và sẽ hoàn thành trước 18 giờ ngày 27.10”, ông Tiến nói.