Phú Yên: Tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 tại 3 phường, xã phòng dịch Covid-19

Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 3 phường, xã

Chiều 11.9, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên , cho biết hiện tỉnh này cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19 , song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch có thể bùng phát và lây nhiễm trong cộng đồng.

Vì thế, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với P.6, P.Phú Thạnh (TP.Tuy Hòa) và xã An Chấn (H.Tuy An) kể từ 0 giờ ngày 13.9 cho đến khi có thông báo mới.

“Đối với xã An Chấn, số ca nhiễm Covid-19 ít nhưng một F0 là người bán rau có yếu tố dịch tễ tiếp xúc nhiều người trong chợ và cộng đồng xung quanh, trong khi nguồn lây thì chưa rõ ràng. Còn phường 6, hiện đang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 nhưng phát sinh một ca F0 lâu nay không phát hiện, nên trong cộng đồng còn nữa hay không thì chưa xác định được, vì vậy chưa thể nới lỏng giãn cách mà phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16. Phường Phú Thạnh có 6 ca F0, yếu tố dịch tễ cộng đồng rõ ràng”, ông Trần Hữu Thế nói và cho biết thêm vì đây là những ca trong cộng đồng nên phải thực hiện Chỉ thị 16 để khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, làm sạch F0 trong cộng đồng , tránh lây lan ra bên ngoài.

Ngày 11.9: Cả nước 11.932 ca Covid-19, 12.541 ca khỏi | TP.HCM 5.629 ca

Cũng theo ông Thế, các địa bàn còn lại của tỉnh Phú Yên thì áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 13.9 cho đến khi có văn bản mới.

Truy vết, xét nghiệm Covid-19 diện rộng

Riêng về bệnh nhân Covid-19 tại xã An Chấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND H.Tuy An chủ động phối hợp với ngành y tế, các lực lượng liên quan tổ chức truy vết, xét nghiệm trên diện rộng tại chợ An Chấn, khu vực có nguy cơ, đảm bảo khoanh vùng, dập dịch trong thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất, tuyệt đối không để dịch lây lan trong cộng đồng và ảnh hưởng đến các địa bàn lân cận.

Để thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Công an tỉnh phối hợp Sở TT-TT, các ngành liên quan và địa phương thực hiện việc cấp giấy đi đường (qua ứng dụng Bluezone ) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và các quy định hiện hành. Tỉnh đoàn Phú Yên huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tích cực hỗ trợ chính quyền cơ sở (thôn, buôn, khu phố...) trong việc xử lý dữ liệu, thông tin, tổng hợp danh sách đề nghị cấp giấy đi đường của người dân.