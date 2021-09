Phú Yên yêu cầu làm rõ việc doanh nghiệp nuôi tôm liên tục xả thải ra biển

Ngày 22.9, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã giao Sở TN-MT tỉnh này chủ trì, phối hợp với UBND H.Tuy An và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin phản ánh của Báo Thanh Niên về việc doanh nghiệp nuôi tôm liên tục xả thải ra biển; chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm và thông tin phản hồi cho Báo Thanh Niên trước ngày 30.9.

Doanh nghiệp nuôi tôm liên tục xả nước thải ra biển Phước Đồng gây ô nhiễm trầm trọng

Trước đó, ngày 17.9, Thanh Niên phản ánh doanh nghiệp nuôi tôm ở khu vực xã An Hòa Hải, H.Tuy An liên tục xả nước thải nuôi tôm gây ô nhiễm môi trường biển khu vực thôn Phước Đồng, xã An Hòa Hải.