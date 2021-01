Phúc lợi nào cho lao động phi chính thức ?

Cũng theo bà Valentina Barcucci, số liệu của Tổng cục Thống kê công bố về tình hình lao động quý 4 năm nay cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang có xu hướng đi lên. Tuy nhiên, tháng 12.2020, thị trường lao động có ít phụ nữ hơn nam giới so với tháng 1.2020; giảm các cơ hội việc làm trong khi dân số trong độ tuổi lao động vẫn tăng lên hằng năm; chất lượng việc làm thấp hơn so với năm trước; tỷ lệ việc làm phi chính thức (trừ khu vực nông nghiệp) tăng lên. Cụ thể, có đến 20,3 triệu lao động có việc làm phi chính thức, tăng khoảng 119.000 người so với năm 2019.