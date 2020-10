Phùng Thị Thắng khai gì về vụ cướp 2,1 tỉ đồng của ngân hàng

Ngày 20.10, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phùng Thị Thắng (24 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội "cướp tài sản".

Lời khai của Phùng Thị Thắng: Không vào được showbiz nên đi… cướp ngân hàng Techcombank

Tại cơ quan công an, bị can Thắng khai nhận mình vào TP.HCM lập nghiệp với mong muốn làm giàu ở TP.HCM. Thắng tìm kiếm các chương trình truyền hình tham gia các show, làm ca sĩ tự do, tham gia các chương trình khởi nghiệp...nhưng quá trình làm ăn không mang lại kết quả tốt. Từ đó dẫn đến Thắng nợ nần, khó khăn.

Cô gái cướp ngân hàng Techcombank từng khoe hát được 7 thứ tiếng

Thắng khai, sau khi cướp được, Thắng đến trung tâm thương mại ở Bình Tân, đi thẳng vào nhà vệ sinh thay bộ đồ mới, mua va li đựng tiền cướp được để tránh bị công an phát hiện.

Tuy nhiên, sau 2 giờ lần theo dấu vết, công an đã ập vào bắt giữ bị can Thắng khi Thắng vừa đến trung tâm thương mại trên trên đường Cộng Hòa.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 10.10, Thắng đội nón lưỡi trai, mang kính đen, đeo khẩu trang che kín mặt, đeo túi xách bước xuống từ taxi đậu đối diện Phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký - Techcombank, yêu cầu taxi dừng chờ rồi tiến vào bên trong phòng giao dịch, đặt túi xách xuống bàn, hô to có bom, yêu cầu nhân viên phòng giao dịch gom tiền bỏ vào túi xách của Thắng. Sau khi lấy được tiền, Thắng đi ra khỏi ngân hàng, khóa cửa lại và lên taxi tẩu thoát. Số tiền cướp được khoảng 2,1 tỉ đồng.

Sau đó, Công an TP.HCM phối hợp với C02 bắt giữ bị can này khi bị can đang trong ở trung tâm thương mại Vincom.

Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ án.