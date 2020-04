Quá nhiều bất cập, Hải Phòng dừng kiểm tra giấy ra vào thành phố với xe tải

Trong ngày đầu tiên thực hiện, nhiều bất cập đã xảy ra tại quận Hải An, nơi có nhiều doanh nghiệp vận tải nhất thành phố Hải Phòng. Do yêu cầu phải có xác nhận của UBND phường nên nhiều doanh nghiệp đã mất công di chuyển, chờ đợi để hoàn thiện hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Hải (Công ty Tiếp vận Phương Bắc, phường Đông Hải 2, quận Hải An) cho biết: “Trụ sở phường rất bé, mà người thì quá đông. Chen mãi tôi mới nộp được hồ sơ vào lúc 9 giờ 30 sáng 10.3. Đến đầu giờ sáng nay, hồ sơ mới được trả để lên quận. Hiện nay, số phiếu làm hồ sơ trên quận là 289, không biết đến bao giờ được gọi”.

Việc hàng nghìn người đổ về trụ sở quận Hải an làm hồ sơ khiến bộ phận 1 cửa của UBND quận Hải An quá tải . “Như thế này thì nhỡ may có ai dính Covid-19 thì hỏng”, một người đi làm hồ sơ lo lắng.